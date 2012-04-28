Под суд над Тимошенко уже сходятся ее сторонники и противники

В Харькове на площади Руднева возле Апелляционного суда Харьковской области, где должно начаться заседание Киевского райсуда города относительно деятельности корпорации ЕЭСУ, проходят митинги и сторонников и противников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции разделены кордонами милиции.

Активисты держат в руках государственную и партийную символику, а также плакаты с надписями в поддержку или в осуждение Ю.Тимошенко.

По данным милиции, на данное время в сквере возле центрального входа в суд всего собрались около 2 тысяч человек.

Из громкоговорителей раздаются голоса участников митингов, играет музыка.

В вестибюле суда собрались народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины», в том числе заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко.

Как сказал корреспонденту УНИАН председатель фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин, сегодня в Харьков должна прибыть почти вся фракция. В случае, если суд будет продолжаться и в последующие дни, депутаты от оппозиции будут дежурить на заседаниях суда «вахтенным методом».

По словам А.Кожемякина, у него нет на данное время информации, будет ли доставлена сегодня в суд Ю.Тимошенко.

На заседание суд прибыла также дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

Заседание суда должно начаться в 10.00.