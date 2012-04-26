Янукович собрался в Крым

Завтра Янукович совершит рабочую поездку в Крым.

В пятницу, 27 апреля, Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Автономную Республику Крым. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Аккредитацию представителей СМИ проводит Главное управление информационной политики Совета министров Крыма сегодня до 16.00 по телефонам: (0652) 27-42-15 и (0652) 54-46-63.

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