Янукович собрался в Крым
10:55, 26 апреля 2012Политика
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Завтра Янукович совершит рабочую поездку в Крым.
Виктор Янукович едет в Крым
В пятницу, 27 апреля, Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Аккредитацию представителей СМИ проводит Главное управление информационной политики Совета министров Крыма сегодня до 16.00 по телефонам: (0652) 27-42-15 и (0652) 54-46-63.
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