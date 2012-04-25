Кожемякин: Тимошенко грозят принудительно кормить через зонд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге недалеко от Качановской колонии после посещения Ю.Тимошенко заявил ее защитник, народный депутат Украины Андрей Кожемякин.

«Сегодня утром руководитель учреждения вместе со своими заместителями, а также с человеком, который отвечает за медицинские вопросы, пришли к Юлии Владимировны Тимошенко и сказали, что им известно от тех людей, которые находятся вместе с ней, что она голодает, что она пьет только воду. В таком случае они вынуждены будут ее изолировать, поселить одну и принудительно кормить ее из специального зонда, то есть, они готовятся к насилию номер два», - сказал А.Кожемякин.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко 20 апреля специально не писала никаких заявлений о начале голодовки для того, чтобы «в отношении нее не было насилия».

А.Кожемякин подтвердил, что на теле Ю.Тимошенко, в частности, на животе, левой и правой руках имеются кровоподтеки.

Дочь экс-премьера Евгения сказала, что на животе Ю.Тимошенко есть кровоподтек диаметром 8-10 см. По ее словам, как сказала Ю.Тимошенко, эти повреждения были ей нанесены во время транспортировки в больницу «Укрзализницы».