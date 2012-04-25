Кожемякин: Тимошенко грозят принудительно кормить через зонд
Руководство Качановской исправительной колонии грозится принудительно кормить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, утверждает А.Кожемякин.
|Кожемякин говорит, что тюремщики готовятся к насилию номер два
«Сегодня утром руководитель учреждения вместе со своими заместителями, а также с человеком, который отвечает за медицинские вопросы, пришли к Юлии Владимировны Тимошенко и сказали, что им известно от тех людей, которые находятся вместе с ней, что она голодает, что она пьет только воду. В таком случае они вынуждены будут ее изолировать, поселить одну и принудительно кормить ее из специального зонда, то есть, они готовятся к насилию номер два», - сказал А.Кожемякин.
Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко 20 апреля специально не писала никаких заявлений о начале голодовки для того, чтобы «в отношении нее не было насилия».
А.Кожемякин подтвердил, что на теле Ю.Тимошенко, в частности, на животе, левой и правой руках имеются кровоподтеки.
Дочь экс-премьера Евгения сказала, что на животе Ю.Тимошенко есть кровоподтек диаметром 8-10 см. По ее словам, как сказала Ю.Тимошенко, эти повреждения были ей нанесены во время транспортировки в больницу «Укрзализницы».