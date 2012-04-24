Замглавы Счетной комиссии ВР: Лутковскую избрали нелегитимно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по этому поводу народный избранник в письменном виде выразил председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину отдельное мнение, которое однако не озвучили в Верховной Раде.

«Хочу отметить, что в бюллетне для тайного голосования по избранию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отсутствуют подписи председателя и секретаря Счетной комиссии. Следовательно, бюллетени изготовлены с нарушением части 1 статьи 38 Регламента Верховной Рады Украины, в которой указано, что «В бюллетене для тайного голосования отмечается цель голосования и в соответствующем месте ставятся штамп и подписи председателя и секретаря Счетной комиссии», – отмечает В.Вязивский.

О нелегитимном избрании В.Лутковской на должность Уполномоченного по правам человека В.Вязивский заявил ей лично в присутствии представителей СМИ.

Напомним, сегодня, 24 апреля, В.Лутковская была избрана Уполномоченным ВР по правам человека. На голосование вносилась одна кандидатура. За избрание В.Лутковской поголосували 252 народных депутата.