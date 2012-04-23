Суд отклонил апелляцию защиты Авакова

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат А.Авакова Юрий Вишневецкий.

По его мнению, суд формально подошел к рассмотрению доказательств защиты и не дал надлежащей оценки данным, которые свидетельствуют о незаконности решений прокуратуры Харьковской области и Червонозаводского райсуда Харькова.

Ю.Вишневецкий отметил, что материалы дела указывают на отсутствие у прокуратуры на момент возбуждения уголовного дела достаточных данных, которые свидетельствовали бы о наличии признаков преступления в действиях А.Авакова.

«Суд первой инстанции это во внимание не принял. Апелляционный суд не принял во внимание то, что решение Червонозаводского суда было принято на основании копий документов, хотя Уголовный процессуальный кодекс предусматривает предоставление оригиналов. Оригиналов не было вообще, прокуратура предоставила сначала один пакет документов, потом другой, поэтому возникает вопрос, были ли все документы вообще поданы», - сказал Ю.Вишневецкий.

По словам адвоката, решение Апелляционного суда Харьковской области окончательное и обжалованию не подлежит.

Однако, по словам Ю.Вишневецкого, если появятся новые доказательства по делу, защита А.Авакова не лишена права обращаться с новыми жалобами на решение Червонозаводского районного суда Харькова и прокуратуры Харьковской области.

Ю.Вишневецкий отметил, что в ближайшее время защита А.Авакова обратится в Генеральную прокуратуру Украины с повторным требованием вытребовать уголовное дело в прокуратуре Харьковской области, изучить ее и дать надлежащую оценку приведенным доказательствам защиты.

По словам адвоката, предыдущая жалоба в ГПУ фактически не была рассмотрена, поскольку ответ на нее с отказом в удовольствии поступил от имени заместителя прокурора Харьковской области.

«То есть проверку проводили подчиненные прокуроры Харьковской области. По моему мнению, это может свидетельствовать о необъективности проведенной проверки», - сказал Ю.Вишневецкий.

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Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, которое повлекло тяжкие последствия).

Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Аваков был объявлен в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова экс-губернатору была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

20 марта Червонозаводской райсуд Харькова отклонил жалобу Ю.Вишневецкого на постановление о возбуждении в отношении А.Авакова уголовного дела.

Адвокат заявил, что суд принял незаконное решение, он выразил убеждение в том, что уголовное дело в отношении А.Авакова возбуждено по политическим мотивам.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне.

Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова, несмотря на то, что итальянский прокурор просил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

В то же время в Генпрокуратуре Украины и МИД заявляли, что итальянский суд принял решение избрать в отношении А.Авакова меру пресечения в виде домашнего ареста.