Янукович: коррупция была и остается огромной угрозой
13:41, 20 апреля 2012Политика
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Преодоление коррупции является обязательным условием дальнейшего успешного развития Украины.
|Янукович провел заседание Комитета по реформированию и развитию ВСУ и ОПК
«Коррупция была и остается огромной угрозой. Убежден, пока мы не укрепим наши демократические государственные институты, не уменьшим коррупционную опасность - у Украины не будет шансов успешно преодолеть вызовы современности», - подчеркнул Президент.
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