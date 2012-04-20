Янукович: коррупция была и остается огромной угрозой

Об этом, как сообщает официальный сайт главы государства , Президент Украины Виктор Янукович заявил на заседании Комитета по реформированию и развитию ВСУ и ОПК, говоря о вызовах, которые сегодня нужно преодолевать в нашем государстве.

«Коррупция была и остается огромной угрозой. Убежден, пока мы не укрепим наши демократические государственные институты, не уменьшим коррупционную опасность - у Украины не будет шансов успешно преодолеть вызовы современности», - подчеркнул Президент.