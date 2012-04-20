Янукович: коррупция была и остается огромной угрозой

13:41, 20 апреля 2012
Политика
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Преодоление коррупции является обязательным условием дальнейшего успешного развития Украины.

Віктор Янукович
Об этом, как сообщает официальный сайт главы государства, Президент Украины Виктор Янукович заявил на заседании Комитета по реформированию и развитию ВСУ и ОПК, говоря о вызовах, которые сегодня нужно преодолевать в нашем государстве.

«Коррупция была и остается огромной угрозой. Убежден, пока мы не укрепим наши демократические государственные институты, не уменьшим коррупционную опасность - у Украины не будет шансов успешно преодолеть вызовы современности», - подчеркнул Президент.

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