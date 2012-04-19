На Эльбрусе установят флаг луганского обкома Компартии

Луганские альпинисты установят Знамя Победы и флаг областного комитета Коммунистической партии Украины на самой высокой горе Европы – Эльбрусе.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

По его словам, знамена на Эльбрусе установят накануне Дня Победы.

«Ребята уже отправились на Кавказ и сейчас у подножья Эльбруса готовятся к восхождению. Продлится оно около двух недель. В зависимости от погодных условий. В память о Великой Победе они установят на вершине красные знамена. Такая инициатива исходила от самих спортсменов, естественно, мы ее поддержали», – отметил С.Килинкаров.

Он добавил, что в восхождении примут участие 8 альпинистов из Луганской области.