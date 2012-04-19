Посол США о суде над Тимошенко: Это продолжение преследования оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дж.Теффт заявил сегодня, отвечая на вопрос одного из студентов Киево-Могилянской академии после своей лекции на тему: "Установление верховенства права в Украине: построение модерного общества".

"Это продолжение выборочного преследования оппозиции. Это то, что заявляло правительство США. Последнее подобное заявление было сделано на прошлой неделе относительно приговора господину Иващенко", - сказал Дж.Теффт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в Харькове начался судебный процесс в отношении Ю.Тимошенко по рассмотрению уголовного дела относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины".