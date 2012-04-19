Посол США о суде над Тимошенко: Это продолжение преследования оппозиции
20:35, 19 апреля 2012Политика
2586 0
Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон Теффт расценивает новый судебный процесс над Юлией Тимошенко как продолжение выборочного преследования политических оппонентов.
Джон Теффт озвучил позицию США
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дж.Теффт заявил сегодня, отвечая на вопрос одного из студентов Киево-Могилянской академии после своей лекции на тему: "Установление верховенства права в Украине: построение модерного общества".
"Это продолжение выборочного преследования оппозиции. Это то, что заявляло правительство США. Последнее подобное заявление было сделано на прошлой неделе относительно приговора господину Иващенко", - сказал Дж.Теффт.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в Харькове начался судебный процесс в отношении Ю.Тимошенко по рассмотрению уголовного дела относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter