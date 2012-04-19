Янукович пообещал подчиненным сказать им все «без камер, конкретно»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

«Я вам откровенно скажу, что я не удовлетворен той ситуацией, которая сейчас есть, таким медленным продвижением решения этих вопросов, несмотря на то, что был принят бюджет, и несмотря на то, что исполнители больше чем два месяца тому назад получили задание. Я про это уже скажу без камер, конкретно», - заявил В.Янукович.

При этом он отметил, что руководители, которые не будут справляться с поставленными задачами, будут уволены с занимаемых должностей. «Каждый руководитель, кто с этим заданием не справится, получит, как говорится, решение идти заниматься другими делами. Поэтому я предупреждаю вас», - сказал В.Янукович.

По его словам, на сегодняшнем заседании Управляющего совета планируется рассмотреть ход реализации мер по обеспечению граждан доступным жильем, введению референтных цен на лекарства и повышению пенсий.

В.Янукович подчеркнул, что его социальные инициативы являются чрезвычайно важным заданием для власти, и их реализация позволит повысить социальную защищенность и благополучие украинцев.

Он отметил, что после внесения изменений в бюджет-2012 в Украине появились как механизм, так и средства для реализации социальных инициатив.