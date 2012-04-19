Круглый стол «Кто приватизирует украинскую ГТС?»
Во вторник, 24 апреля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Кто приватизирует украинскую ГТС?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Анализ состояния украино-российских газовых переговоров.
Является ли закон о реформировании НАК «Нафтогаз Украины» подготовительным шагом к приватизации украинской ГТС?
Способна ли Россия полностью обеспечить потребности Европы в газе?
Грядет ли переформатирование европейского газового рынка?
Насколько Украина продвинулась в поиске альтернативы российскому газу?
Участники круглого стола:
1. Александр Гудыма – народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства.
2. Инна Богословская – народный депутат Украины (Партия регионов).
3. Иван Плачков – глава Наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго», экс-министр топлива и энергетики Украины.
4. Владимир Огрызко – заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», экс-министр иностранных дел Украины.
5. Александр Тодийчук – президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club».
6. Владимир Омельченко – и.о. директора энергетических программ Центра Разумкова.
7. Юрий Корольчук – эксперт Института энергетических исследований.
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