Круглый стол «Кто приватизирует украинскую ГТС?»

Во вторник, 24 апреля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Кто приватизирует украинскую ГТС?». Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Вопросы, вынесенные на обсуждение: Анализ состояния украино-российских газовых переговоров. Является ли закон о реформировании НАК «Нафтогаз Украины» подготовительным шагом к приватизации украинской ГТС? Способна ли Россия полностью обеспечить потребности Европы в газе? Грядет ли переформатирование европейского газового рынка? Насколько Украина продвинулась в поиске альтернативы российскому газу? Участники круглого стола: 1. Александр Гудыма – народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства. 2. Инна Богословская – народный депутат Украины (Партия регионов). 3. Иван Плачков – глава Наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго», экс-министр топлива и энергетики Украины. 4. Владимир Огрызко – заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», экс-министр иностранных дел Украины. 5. Александр Тодийчук – президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club». 6. Владимир Омельченко – и.о. директора энергетических программ Центра Разумкова. 7. Юрий Корольчук – эксперт Института энергетических исследований. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62. Внимание, адрес Института Горшенина изменился! Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.

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