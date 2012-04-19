Круглый стол «Кто приватизирует украинскую ГТС?»

14:39, 19 апреля 2012
Политика
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Во вторник, 24 апреля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Кто приватизирует украинскую ГТС?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Анализ состояния украино-российских газовых переговоров.

Является ли закон о реформировании НАК «Нафтогаз Украины» подготовительным шагом к приватизации украинской ГТС?

Способна ли Россия полностью обеспечить потребности Европы в газе?

Грядет ли переформатирование европейского газового рынка?

Насколько Украина продвинулась в поиске альтернативы российскому газу?

Участники круглого стола:

1. Александр Гудыма – народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства.

2. Инна Богословская – народный депутат Украины (Партия регионов).

3. Иван Плачков – глава Наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго», экс-министр топлива и энергетики Украины.

4. Владимир Огрызко – заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», экс-министр иностранных дел Украины.

5. Александр Тодийчук – президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club».

6. Владимир Омельченко – и.о. директора энергетических программ Центра Разумкова.

7. Юрий Корольчук – эксперт Института энергетических исследований.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

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Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.

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