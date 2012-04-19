Попов поздравил участников международного автопробега

Участников проекта приветствовал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА

«Мы очень рады приветствовать акцию, которая сегодня происходит на улицах столицы Украины - города-героя Киева. Она напоминает нам о победе, которую удалось получить благодаря единству народов, отстоявших независимость наших государств. Мы помним подвиг наших дедов и прадедов и хотим, чтобы наши дети сохранили эту память на долгие, долгие годы», - отметил председатель КГГА.

Александр Попов также пожелал крепкого здоровья и благополучия семьям ветеранов Великой Отечественной войны. Участников автопробега он поблагодарил за проявленную инициативу, пожелал счастливого пути, а также выразил надежду, что в следующем году к проекту присоединятся и киевские экипажи.

Кроме того, глава КГГА сделал свою запись в «Книге почетных членов автопробега», которую оставят в Национальном музее истории Великой Отечественной войны. Точные фотокопии этой книги участники проекта доставят в города-герои Москву и Минск.

Напомним, пробег стартовал 3 апреля из города-героя Севастополя, в общей сложности его участники преодолеют 16 тысяч километров по местам боевой славы Украины, России и Беларуси. Уже 8 мая участники пробега прибудут в Москву, где примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. В ходе автопробега его участники посетят 13 городов-героев, 35 городов воинской славы, а также 10 городов, награжденных орденом Отечественной войны I степени.