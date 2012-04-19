В России исчезли документы о «махинациях» Путина в 90-х годах

Это следует из резолюции, которая стоит на официальном запросе Радио Свобода.

Напомним, в марте 1992 года по результатам парламентского расследования депутаты Ленсовета рекомендовали отстранить Владимира Путина (тогда чиновника Петербургской мэрии) от должности.

Депутатская комиссия Ленсовета во главе с Мариной Салье пришла к выводу, что из Петербурга за границу уходили природные ресурсы (редкоземельные металлы, лес, нефтепродукты) по экспортным лицензиям, подписанным председателем комитета по внешним связям Владимиром Путиным. Взамен в Петербург должно было поступить продовольствие, но продовольствие не поступило. Цена вопроса - по мнению депутатов - не менее 100 миллионов долларов.

В тот же период проверку проводило Контрольное управление администрации президента. Бывший руководитель Контрольного Управления Юрий Болдырев сообщил в интервью корреспонденту РС в марте 2010 года, что он действительно получил доклад Салье, была начата проверка, в ходе которой "были выявлены достаточно серьезные нарушения". Анатолий Собчак был приглашен для дачи объяснений к президенту Ельцину в Москву, куда он прибыл вместе с Владимиром Путиным и другими своими подчиненными.

Юрий Болдырев был снят с должности руководителя Контрольного управления в 1993 году. Позже, в 1996-1998 годах, Контрольным управлением руководили сначала Алексей Кудрин, затем сам Владимир Путин. "Но если они честно руководили (а у нас нет оснований считать, что они руководили нечестно), значит, все эти документы должны были сохраниться. Они не секретные, оснований скрывать их от общества нет", - заявил Юрий Болдырев и посоветовал обратиться в архивы.

Радиостанция «Радио Свобода» направила в Администрацию президента на имя пресс-секретаря Натальи Тимаковой письмо с просьбой предоставить возможность ознакомиться с материалами проверки Контрольного управления по "докладу Салье". Запрос по факсу был проигнорирован, впрочем, как и запрос, отправленный по почте.

Тогда корреспондент РС лично отнес письменное обращение, адресованное Наталье Тимаковой, в Администрацию президента. Однако добиться ответа снова не удалось, поскольку в Администрации президента наличие письма отрицали в принципе, потом заявили, что оно «потерялось». Когда в конце концов письмо таки было найдено, в редакцию Радио Свобода поступил факс: на официальном запросе РС - рукописная надпись (орфография сохранена): "Резолюция следующая: эти данные уже не хранятся в архиве, помочь ничем не можем. 17.04.12, подпись".

РС не оставляет попыток получить официальный ответ на свой запрос, желательно с пояснениями: каков срок хранения документов в архиве Контрольного управления и на основании какого приказа они были уничтожены.