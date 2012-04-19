СМИ: Мороз будет прорываться в Верховную Раду по мажоритарке

Лидер Социалистической партии Украины (СПУ) Александр Мороз намерен уйти в отставку со своего поста и на выборах в Верховную Раду Украины баллотироваться по мажоритарному округу.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№65 от 19 апреля).

Как стало известно газете, заявление об отставке А.Мороз написал в начале текущей недели, но пока не зарегистрировал его в секретариате партии. Источники "Коммерсанта" в руководстве СПУ утверждают, что А.Мороз планирует объявить о своем уходе на партийном съезде, который состоится в субботу, 28 апреля. "Александр Мороз в последнее время много болел, значительную часть времени он провел в клинической больнице "Феофания", не исключено, что он уходит по причине ухудшения здоровья", - сказал собеседник "Коммерсанта".

В разговоре с изданием А.Мороз не стал отрицать возможность своей отставки, но говорить прямо об этом не захотел. "Партия приняла решение о том, что бывшие народные депутаты будут идти в Верховную Раду только по мажоритарным округам, поэтому я должен сам продемонстрировать такую же исполнительность и идти по округу", - заявил он "Коммерсанту", уточнив, что не сможет возглавить избирательный список Соцпартии.

По словам А.Мороза, на время подготовки к выборам СПУ "необходимо максимально сконцентрировать функции людей, отвечающих за проведение избирательной кампании". "Думаю, что съезд определится, он примет оптимальное решение, как мне идти по округу и как при этом мобилизовать партию. Когда меня спрашивают о лидерстве, о том, что я отрекаюсь... Можно рассматривать любые варианты, кроме одного — отречений никаких не будет", — добавил А.Мороз.

Заместитель главы СПУ Василий Сильченко подтвердил "Коммерсанту", что вопрос смены руководства политической силы обсуждается. "Не исключено, что в ближайшее время будет сформирован новый состав политисполкома, политсовета партии, а лидер СПУ объявит о своей отставке. Александр Александрович (Мороз - УНИАН) неоднократно говорил, что следует дать дорогу молодым", - отметил он.

В.Сильченко также сообщил газете, что на пост председателя партии претендуют несколько человек. В первую очередь рассматриваются три первых заместителя лидера СПУ: глава избирательного штаба партии Петр Устенко, бывший председатель Фонда госимущетсва Валентина Семенюк-Самсоненко, сотрудник Государственного управления делами при президенте Зиновий Холоднюк. При этом источники «Коммерсанта» утверждают, что наибольшей поддержкой лидера Соцпартии пользуется П.Устенко — именно его А.Мороз собирается предложить делегатам партийного съезда в качестве нового председателя партии.