Стець: Все понимают, что к лету Луценко уже будет на свободе

Соратник Юрия Луценко по «Народной самообороне» Юрий Стець считает, что экс-министра выпустят до лета. Об этом он сказал в интервью газете "Сегодня".

«Думаю, вердикт Евросуда будет очень скоро. Понятно, что мы этот суд выиграем, поскольку приговор явно политический. Евросуд скажет, что у Юрия Витальевича не было возможности защищаться надлежащим образом, и обяжет Украину вернуть его дело в суд первой инстанции. А поскольку арест был неадекватной мерой пресечения, то Луценко выпустят под подписку о невыезде. Все в Украине, в том числе и власть, понимают, что до лета он уже будет на свободе», - сказал он.

Впрочем, как сообщил изданию адвокат Луценко Игорь Фомин, жалоба экс-министра касалась лишь незаконности ареста во время следствия и суда. По словам Фомина, жалобу на приговор в Евросуд защита еще не отправляла, поскольку не пройдены необходимые инстанции в Украине; так, рассмотрение дела в Апелляционном суде Киева начнется лишь 15 мая. А значит, о приговоре в решении Евросуда не будет ни слова. И в лучшем для Луценко случае Евросуд напишет, что оснований для задержания не было.

«Такое решение, в случае его принятия, было бы основанием для пересмотра меры пресечения, если бы сейчас продолжался процесс, - объясняет председатель Высшего спецсуда по уголовным и гражданским делам Леонид Фесенко. - Но на данный момент дело Юрия Луценко уже находится в Апелляционном суде Киева. И решение Евросуда, если оно будет не в пользу Украины, также будет рассматриваться в апелляционных инстанциях».

Таким образом, подытоживает издание, пока страсбургский вердикт дойдет до Украины и будет имплементирован, экс-министр уже будет либо оправдан, либо будет на зоне с приговором. Потому для него сейчас имеет значение лишь решение Апелляционного суда Киева.

«Европейский суд не является инстанцией, которая дополняет или изменяет решения национальных судов, — объясняет председатель Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко. — Его задача — лишь констатировать факт допущенного, по его мнению, нарушения прав человека, но это не является директивой для украинского суда».