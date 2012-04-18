Аваков прогнозирует, что прокуратура Украины будет ставить ему палки в колеса

Бывший глава Харьковской облгосадминистрации, руководитель областной парторганизации «Батьківщина» Арсен Аваков считает, что органы прокуратуры Украины будут всячески затягивать процесс рассмотрения его дела в итальянском суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик сообщил журналистам во вторник в ходе интернет-конференции.

«У меня есть основания полагать, что украинская сторона, понимая шаткость своего положения, будет затягивать процесс», - сказал А.Аваков.

Экс-губернатор, против которого возбуждено уголовное дело в Украине, напомнил, что заседание суда в Риме, на котором будет рассматриваться вопрос об его экстрадиции в Украину, должно состояться в течение 40 дней с момента задержания. (В рамках розыска Интерпола политик был задержан в Италии 25 марта 2012 года - УНИАН).

А.Аваков подчеркнул, что судебное заседание по его делу может состояться только после того, как Украина передаст итальянской стороне полный комплект переведенных на итальянский язык необходимых документов.

Политик сообщил, что ему не известна дата судебного заседания.