У Томенко впечатление, что возрожден «клуб русских националистов»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает неуместным пафос, с которым премьер-министр Николай Азаров и секретарь СНБО Андрей Клюев почтили память премьер-министра Российской империи Петра Столыпина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, по его словам, создается впечатление, что при правительстве Н.Азарова возобновлена деятельность «клуба русских националистов».

Н.Томенко отметил, что даже в советской историографии существовал термин «столыпинщина».

Как говорится в сообщении, «после роспуска Государственной думы, третьеиюньским государственным переворотом историки стали датировать окончательное поражение демократической революции 1905-1907 годов. В то время П.Столыпин отправил шифрованную телеграмму киевским властям, требуя от них наведения порядка в городе и губернии. В выполнение этого распоряжения киевский губернатор приказал полицейским и городовым стрелять не вверх, а в «непокорных мятежников». Уже на следующий день в киевские тюрьмы попали почти 100 человек, в Одессе арестовали около 70. Жестокая месть ожидала и участников революции на селе. Враждебно настроенных к власти крестьян принудительно выселяли из родных городов, а войска и полиция устраивали кровавые расправы над ними. В Российской империи наступил период господства самого реакционного политического режима, который сказался на всех сферах жизни общества. Началось жестокое подавление всего передового, демократического. Именно этот режим беспощадных репрессий против участников всех антисамодержавных освободительных движений – национальных, социальных, политических, культурно-образовательных вошел в историю под названием «столыпинщина» (из книги В.Г.Сарбей «Национальное возрождение Украины»)».

Н.Томенко напомнил, что наибольшим притеснениям в период так называемой «столыпинщины» подверглось украинское национальное движение. Этот период был обозначен новым усилением национального притеснения: категорически было запрещено преподавание на украинском языке в тех школах, где его ввели во время революции; цензура запретила употреблять в любых публикациях слово «Украина», понятие «украинский народ»; власти не разрешали собирать средства среди населения Украины на сооружение памятника Тарасу Шевченко на его могиле в Каневе; одну за другой закрывали «Просвиты».

Вице-спикер также напомнил, что в то время больше всего выделялся в борьбе против украинства «Клуб русских националистов» - самодеятельная организация самых ожесточенных шовинистов, появившаяся в 1908 году. При поддержке тогдашнего правительства и под патронатом П.Столыпина филиалы клуба появились во многих городах и городках Украины, а в 1910 году правительство разослало распоряжение, в котором запрещалось создание обществ «инородцев», к которым были отнесены и украинцы. Более того, инструктируя своих коллег, П.Столыпин особое внимание обращал на украинское национальное движение, в основе которого, как он отмечал, лежала идея возрождения Украины, отметил Н.Томенко.

Симптоматическим он назвал и то, что П.Столыпин был инициатором запрета отмечания 50-летия со дня смерти Т.Шевченко и подготовки к 100-летию со дня его рождения.

Вице-спикер отметил, что примеров антиукраинской истерии и антишевченковской борьбы во главе со П.Столыпиным можно насобирать на целое исследование.

Он добавил, что в таких условиях, как минимум, неуместен тот пафос, с которым премьер-министр и секретарь СНБО почтили память человека, уничтожавшего все украинское на территории Украины.

По словам Н.Томенко, «особенно глупым или полным политического цинизма выглядит сообщение на сайте Кабинета министров о том, что Н.Азаров заявил, что «реформы Петра Столыпина, чья деятельность не была однозначно воспринята ни современниками, ни потомками, заложили серьезный фундамент для становления современного на то время европейского государства, и с ними можно проводить параллели нынешних украинских реформ».

«Возникает вопрос: разве это европейское государство, когда расстреливали или сажали в тюрьму именно за слово «Украина» или «украинец», - сказал Н.Томенко.

По словам вице-спикера, «до недавнего времени было общеизвестно, что в украинском правительстве работает, как минимум, один «русский националист», а теперь выходит, что и премьер-министр принялся чтить память неофициального лидера «Клуба русских националистов» – Петра Столыпина».

«Я не удивлюсь, если нынешние правительственные чиновники уже неформально при Кабинете министров Украины возобновили «клуб русских националистов», - добавил он.

По мнению заместителя председателя Верховной Рады, Н.Азаров «не имеет морального права возглавлять Оргкомитет по подготовки к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко».

Н.Томенко назвал цинизмом, что «это высоко должностное лицо, с одной стороны, отвечает за почтение памяти Т.Шевченко, а с другой – почтил память государственного деятеля, запрещавшего украинцам вообще вспоминать Шевченко».