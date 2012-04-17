Киевляне могут звонить в Контактный центр круглосуточно

Круглосуточное, максимально эффективное и оперативное реагирование на каждое обращение киевлян к городской власти столицы отныне будет обеспечивать коммунальное бюджетное учреждение «Контактный центр города Киева». Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Основная задача новообразованного контактного центра - получать, обрабатывать и мониторить выполнение обращений граждан к столичной власти. Прежде всего - это средство связи киевлян с руководством города, способ донесения пожеланий жителей к тем, кто должен решать их проблемы. Запросы и обращения будут принимать по телефону 15-51 и через Интернет.

Согласно распоряжению, за учреждением закреплено часть имущества КП «Госкомобслуживание», на базе которого ранее осуществлялась деятельность киевского «Call-центра».

«Контактный центр Киева» подчиняется непосредственно аппарату КГГА, а следовательно - связь киевлян с властью станет ближе.

Количество сотрудников учреждения меняться не будет, зато условия их труда улучшат.

Реорганизация была осуществлена ​​в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Положения о Национальной системе обработки обращений в органы исполнительной власти и Типового положения о контактном центре Автономной Республики Крым, области, Киева и Севастополя» и во исполнение решения Киевского городского совета «Об образовании коммунального бюджетного учреждения «Контактный центр города Киева». Сейчас указанная организация входит в состав Национальной системы обработки обращений в органы исполнительной власти.