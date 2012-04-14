Герман зарплатой гасит кредит
17:49, 14 апреля 2012Политика
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Советник Президента Украины Анна Герман в 2011 году получила 269948 грн совокупного дохода, из которых 223505 грн - зарплата.
Анна Герман
Соответствующие данные приведены ею в налоговой декларации, обнародованной на официальном сайте главы государства.
Согласно её декларации, авторское вознаграждение А.Герман составило 41943 грн, подарок (картина) - 4,5 тыс. грн.
Советник Президента имеет в собственности квартиру площадью 77,8 кв. м.
В 2011 году А.Герман погасила ссуду и проценты по ней на общую сумму свыше 200 тыс. грн.
Муж А.Герман в 2011 году получил почти 130 тыс. грн совокупного дохода.
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