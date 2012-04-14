Герман зарплатой гасит кредит

Соответствующие данные приведены ею в налоговой декларации, обнародованной на официальном сайте главы государства.

Согласно её декларации, авторское вознаграждение А.Герман составило 41943 грн, подарок (картина) - 4,5 тыс. грн.

Советник Президента имеет в собственности квартиру площадью 77,8 кв. м.

В 2011 году А.Герман погасила ссуду и проценты по ней на общую сумму свыше 200 тыс. грн.

Муж А.Герман в 2011 году получил почти 130 тыс. грн совокупного дохода.