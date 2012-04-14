Ефремов считает, что в стране есть кому разбираться с гражданством министра обороны

Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр Ефремов считает, что в Украине есть государственные институты, которые должны дать ответ на вопрос было ли нарушение закона в связи с гражданством нынешнего министра обороны Дмитрия Саламатина, когда тот был избран в Верховную Раду Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «Интер», комментируя иформацию в СМИ о том, что Д.Саламатин получил украинское гражданство в 2005 году, а был избран в парламент в 2007 году, то есть, не имея необходимых 5 лет гражданства.



А.Ефремов сказал, что пока ответ на этот вопрос не дан.



На вопросы журналистов, почему бы Д.Саламатину не уйти в отставку, А.Ефремов ответил, что об этом нужно спрашивать не его, а Д.Саламатина. В то же время подчеркнул: "Если бы меня кто-то обвинил в чем-то нечестном, и я понимал, что это наносит вред репутации моей политической силе, я бы сразу подал заявление в отставку", - подытожил политик. При этом добавил, что когда Виктор Ющенко стал Президентом Украины, то он будучи главой Луганской облгосадминистрации написал самостоятельно заявление об отставке, хотя мог бы еще несколько месяцев оставаться на посту, уйдя в отпуск.