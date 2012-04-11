Завтра станет известна судьба Авакова
Решение итальянского суда относительно избрания меры пресечения для бывшего губернатора Харьковской области Арсена Авакова ожидается не раньше 11.00 завтрашнего дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий Бойченко.
«Решение суда будет не раньше 11 часов завтра», - сказал он.
Ю.Бойченко отметил, что раньше итальянский суд арестовал А.Авакова на 40 дней, и за это время украинская прокуратура должна была подготовить пакет необходимых документов, которые подтверждают его уголовное преследование.
Ю.Бойченко сообщил, что 4 апреля Генпрокуратура направила, а итальянская сторона подтвердила, что получила соответствующие документы и передала их Министерству юстиции для проведения процесса экстрадиции.
Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.
31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводской райсуд Харькова избрал экс-губернатору меру пресечения в виде взятия под стражу. В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за границей в командировке.
21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.
25 марта он был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио).
29 марта Генпрокуратура Украины сообщила, что суд в Италии принял решение о временном аресте А.Авакова сроком на 40 суток. Однако 30 марта в партии «Батькивщина» заявили, что итальянский суд не арестовывал А.Авакова.
10 апреля в Риме состоялось судебное заседание относительно избрания для А.Авакова меры пресечения.