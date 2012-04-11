Завтра станет известна судьба Авакова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий Бойченко.

«Решение суда будет не раньше 11 часов завтра», - сказал он.

Ю.Бойченко отметил, что раньше итальянский суд арестовал А.Авакова на 40 дней, и за это время украинская прокуратура должна была подготовить пакет необходимых документов, которые подтверждают его уголовное преследование.

Ю.Бойченко сообщил, что 4 апреля Генпрокуратура направила, а итальянская сторона подтвердила, что получила соответствующие документы и передала их Министерству юстиции для проведения процесса экстрадиции.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводской райсуд Харькова избрал экс-губернатору меру пресечения в виде взятия под стражу. В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за границей в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

25 марта он был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио).

29 марта Генпрокуратура Украины сообщила, что суд в Италии принял решение о временном аресте А.Авакова сроком на 40 суток. Однако 30 марта в партии «Батькивщина» заявили, что итальянский суд не арестовывал А.Авакова.

10 апреля в Риме состоялось судебное заседание относительно избрания для А.Авакова меры пресечения.