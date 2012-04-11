Попов дал старт референдуму, который должен защитить исторический Киев

На собрании инициативной группы при участии главы КГГА Александра Попова были утверждены вопросы, которые предлагается вынести на референдум, и список лиц, уполномоченных заняться сбором подписей в поддержку референдума. Об этом журналистам сообщил сам глава КГГА после заседания секции Архитектурно-градостроительного совета, во время которого рассматривалась ситуация, сложившаяся на Андреевском спуске.

«Вчера состоялось собрание инициативной группы по референдуму. Мы утвердили вопросы референдума, утвердили список лиц, которые будут собирать подписи в поддержку референдума. Уже начат процесс, который остановит строительный беспредел в Киеве», – отметил Попов.

Глава КГГА отметил, ключевое внимание на референдуме будет уделено защите исторической части Киева и зеленых зон. «В частности, на референдум вынесен вопрос о неукоснительном соблюдении рекомендаций ЮНЕСКО по защите Днепровских склонов, Киево-Печерской Лавры, Софии Киевской. Также киевлянам предлагается одобрить норму, запрещающую при реставрации исторических зданий увеличивать их высоту и так далее», – рассказал Попов.

Руководитель города выразил убеждение, что киевляне поддержат инициативную группу, референдум состоится. По его мнению, жители города примут решения, которые остановят хаотичную застройку исторической части города, осуществляемую сегодня на основании решений, принятых властью в прошлые годы.