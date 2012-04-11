Во Львове оппозиция встретит Януковича протестом

Как сообщил УНИАН председатель Львовской краевой организации Народного Руха Украины, депутат Львовского областного совета Андрей Корнат, такое решение было принято сегодня на заседании Львовской областной организации Комитета сопротивления диктатуре.

Участие в акции примут представители оппозиционных сил, которые вошли в КСД, в частности, партий „Фронт Змін”, ВО „Свобода”, ВО „Батькивщина”, УРП, „За Украину!”, „Наша Украина”, „УДАР”, „Гражданская позиция”.

„В 10.00 участники акции соберутся в центре города – на площади возле памятника Т.Шевченко под лозунгами: „Нет – репрессиям представителей оппозиции во Львовской области!”, „Нет – правительственным реформам, направленным на бездорожье, безработицу и обнищание”, „Долой нелегитимного губернатора Костюка!”, - сказал А.Корнат.

Дальше участники акции намерены пройти ко Дворцу Потоцких, где предварительно запланирована встреча Президента с представителями львовской интеллигенции. Оппозиционеры обнародуют обращение львовского КСД к представителям интеллигенции Львовской области с просьбой бойкотировать встречу с В.Януковичем.

„По данным официальных источников, на „добровольную” встречу с Президентом пригласили Героев Украины и других представителей интеллигенции. Вот мы и обратимся к ним, чтобы они бойкотировали эту так называемую „добровольную” встречу”, - отметил А.Корнат.

В свою очередь депутат Львовского областного совета Олесь Старовойт, который также принимал участие в заседании КСД, сообщил корреспонденту УНИАН, что программа пребывания Президента Украины 12 апреля во Львове „держится в тайне”, поэтому акцию с обращением к львовской интеллигенции будут проводить или у Дворца Потоцких, „или действовать по ситуации”.

В пресс-службе Львовской областной организации ВО „Свобода” УНИАН сообщили, что „городской голова Львова Андрей Садовый через суд будет добиваться запрещения проведения акции КСД в день приезда Президента Виктора Януковича». По его словам, «об этом сообщили заместителю председателя Львовской областной организации ВО «Свобода» Виталию Горбатенко в исполкоме городского совета, когда он пришел регистрировать заявку на проведение акции”.

«Когда я, как требуется по законодательству, подавал заявку на проведение завтрашней молчаливой акции протеста, мне сообщили, что городской голова будет подавать в суд, чтобы акцию запретили», - отметил, в свою очередь, в комментарии УНИАН В.Горбатенко.