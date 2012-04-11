Бютовец заявляет, что его силой пытаются затащить в ПР

Как передает кореспондент УНИАН, об этом А.Дубовой заявил сегодня на брифинге.

По его словам, «на протяжении последних двух лет мне неоднократно поступали предложения по переходу в провластное большинство – сначала это было в виде обещаний финансового характера, но после моих категорических отказов начали поступать намеки о грядущих неприятностях».

А.Дубовой подчеркнул, что «два года мне приходилось отбивать эти атаки и вот последние несколько недель власть начала осуществлять свои угрозы – началось давление на мою семью, на бизнес моих родственников, и самое главное - прямо сейчас, в эти минуты, несколько десятков представителей правоохранительных органов силой захватили мою общественную депутатскую приемную в моем округе – в городе Измаил, ул. Железнякова, 76, которая находится в помещение школы».

По его словам, «люди, назвавшие себя милицией и прокуратурой, отказались представить документы на право проведения обыска в общественной приемной народного депутата».

А.Дубовой утверждает, что «150 детей закрыты в классах, и им не позволяют выйти даже в туалет».

Он обращается к Президенту Украины Виктору Януковичу, генеральному прокурору Виктору Пшонке и министру внутренних дел Украины Витали Захарченко «безотлагательно дать указания выпустить детей и прекратить украинский Беслан, прекратить террор против детей».

«Я также требую прекратить незаконные действия против моих родственников, помощников и против всей моей семьи», - подчеркнул А.Дубовой.

По его словам, власть, наверное, посчитала, что «бизнес моих родственников может поддерживать оппозицию в Украине, в частности партию «Батькивщина». «Я заявляю, что ни я, ни мои родственники не нарушали действующее законодательство», - подчеркнул он.

А.Дубовой заявил: «Власть никакими репрессиями, террором, наездами не заставит меня отказаться от моих политических взглядов и членства в оппозиционной фракции «БЮТ-Батькивщина».