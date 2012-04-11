Бютовец заявляет, что его силой пытаются затащить в ПР
Народный депутат Украины Александр Дубовой (фракция «БЮТ-Батькивщина») заявляет, что власть оказывает давление на его семью и бизнес его родственников.
|Приемную Дубового захватили
По его словам, «на протяжении последних двух лет мне неоднократно поступали предложения по переходу в провластное большинство – сначала это было в виде обещаний финансового характера, но после моих категорических отказов начали поступать намеки о грядущих неприятностях».
А.Дубовой подчеркнул, что «два года мне приходилось отбивать эти атаки и вот последние несколько недель власть начала осуществлять свои угрозы – началось давление на мою семью, на бизнес моих родственников, и самое главное - прямо сейчас, в эти минуты, несколько десятков представителей правоохранительных органов силой захватили мою общественную депутатскую приемную в моем округе – в городе Измаил, ул. Железнякова, 76, которая находится в помещение школы».
По его словам, «люди, назвавшие себя милицией и прокуратурой, отказались представить документы на право проведения обыска в общественной приемной народного депутата».
А.Дубовой утверждает, что «150 детей закрыты в классах, и им не позволяют выйти даже в туалет».
Он обращается к Президенту Украины Виктору Януковичу, генеральному прокурору Виктору Пшонке и министру внутренних дел Украины Витали Захарченко «безотлагательно дать указания выпустить детей и прекратить украинский Беслан, прекратить террор против детей».
«Я также требую прекратить незаконные действия против моих родственников, помощников и против всей моей семьи», - подчеркнул А.Дубовой.
По его словам, власть, наверное, посчитала, что «бизнес моих родственников может поддерживать оппозицию в Украине, в частности партию «Батькивщина». «Я заявляю, что ни я, ни мои родственники не нарушали действующее законодательство», - подчеркнул он.
А.Дубовой заявил: «Власть никакими репрессиями, террором, наездами не заставит меня отказаться от моих политических взглядов и членства в оппозиционной фракции «БЮТ-Батькивщина».