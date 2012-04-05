«Батькивщина» утверждает, что снова подловила Пшонку на вранье

Уголовные дела по ЕЭСУ в отношении Юлии Тимошенко были закрыты до того, как она стала премьер-министром в 2005 году.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы партии «Батькивщина» по поводу сегодняшнего заявления генерального прокурора Виктора Пшонки о закрытии дел в отношении Ю.Тимошенко.

В частности, как отметили в партии, В.Пшонка заявил, что "24 января 2005 года Тимошенко села в кресло премьера, а 28 января генпрокурор Пискун закрыл все дела".

Таким образом, В.Пшонка выстроил логическую цепь: Ю.Тимошенко становится премьером, якобы давит на Президента, а Президент давит на прокурора, отметили в «Батькивщине».

Однако, как заявили в партии, «вынуждены сообщить господину Пшонке, что эта логика порочна с самого начала. Поскольку постановление Пискуна, на основе которого генпрокурор сделал свои умозаключения, в действительности было подписано 21 января 2005 года. То есть еще до того, как Виктор Ющенко официально стал Президентом (23 января) и назначил Ю.Тимошенко и.о. премьер-министра (24 января)».

«Кроме того, даже во время своей иннаугурации В.Ющенко еще колебался, кого назначить премьером – Юлию Тимошенко или Петра Порошенко», - отметили в «Батькивщине».

«В связи с этим вынуждены констатировать, что руководитель Генпрокуратуры опять банально солгал», - подчеркнули в партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, В.Пшонка заявил, что бывший генпрокурор Святослав Пискун закрыл уголовные дела в отношении Ю.Тимошенко по просьбе тогдашнего Президента Украины В.Ющенко.

По словам В.Пшонки, он имел разговор с С.Пискуном и тот ему сообщил, что ему звонил по телефону В.Ющенко и сказал закрыть дело. При этом, по словам В.Пшонки, в случае отказа С.Пискуна закрыть дела В.Ющенко пригрозил ему освобождением от должности руководителя ГПУ.