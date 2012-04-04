ГПУ проверит заявление сына Щербаня о причастности Тимошенко к убийству

Генеральная прокуратура Украины проверит заявление сына убитого народного депутата Евгения Щербаня Руслана Щербаня о возможной причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к этому преступлению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь заявил на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что уголовное дело об убийстве Е.Щербаня расследуется с 1996 года, и за это время были установлены исполнители убийства, организаторы, частично подтверждены и имеются данные о заказчиках.

По словам А.Курыся, «есть информация, что на счета руководителей банды, которая совершила убийство Щербаня, были перечислены деньги со счетов, принадлежащих Лазаренко…» (Павел Лазаренко – бывший премьер-министр Украины, отбывающий наказание в США, – УНИАН).

В связи с этим, отметил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры, есть вопросы к П.Лазаренко, однако пока его не могут допросить за границей.

А.Курысь сообщил, что последним материалом в этом деле является поступившее от Р.Щербаня заявление о том, что Генпрокуратура не принимает меры, чтобы установить заказчиков убийства его отца.

«Мы, понятное дело, должны проверить это заявление. Мы проведем все необходимые следственные действия, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть эту версию», - сказал он.

По словам А.Курыся, «найдем достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела, для предъявления обвинения и направления дела в суд в отношении Юлии Тимошенко – будет так сделано». «Если мы не найдем этих доказательств – будет принято процессуальное решение, дело будет прекращено», - добавил он.

Также начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры добавил, что среди возможных мотивов Ю.Тимошенко и П.Лазаренко для заказа убийства его отца Р.Щербань назвал «экономическую составляющую». «Мы, прежде всего, будем проверять это», - сказал А.Курысь.

Отвечая на вопросы журналистов, не вышел ли срок давности по привлечению к ответственности за это преступление, А.Курысь сказал, что срок давности по привлечению к уголовной ответственности прерывается в случае совершения подозреваемым лицом преступления. Вина Ю.Тимошенко в совершении другого преступления доказана в суде, и она уже осуждена.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к убийству народного депутата Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против экс-премьера П.Лазаренко.

В конце 2011 года Р.Кузьмин заявил, что оффшорная компания Somolli Enterprises Limited, которая, по его словам, принадлежала Ю.Тимошенко, перечислила киллерам деньги за убийство Е.Щербаня.

Сегодня, 4 апреля, на пресс-конференции в УНИАН сын убитого народного депутата Е.Щербаня Р.Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко причастной к убийствуего отца и призвал прокуратуру провести расследование.

Р.Щербань заявил, что в 90-х годах его отец был влиятельным политиком и бизнесменом, который занимался импортом газа в Украину. В то же время, отметил он, Ю.Тимошенко возглавляла корпорацию ЕЭСУ, которая также занималась поставками газа и конкурировала с бизнес-структурами его отца, а Павел Лазаренко занимал пост премьер-министра и «непосредственно лоббировал интересы ЕЭСУ».

Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд принял приговор по уголовному делу, которое содержало свыше 20 эпизодов, в частности убийства главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц. Все они приговорены к различным срокам лишения свободы.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих лиц.