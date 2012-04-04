СМИ: Сын Щербаня во время суда над киллерами не упоминал Юлии Тимошенко

Об этом говорится в приговоре "банде Кушнира" Луганского апелляционного суда от 2003 года, который есть в распоряжении Украинской правды.

В частности, в приговоре приводятся слова Руслана Щербаня во время допроса в суде. Он утверждает, что он не знал о бизнесе-деятельности отца после 1994 года и о природе его разногласий с Лазаренко.

"Мотив убийства считает политическим. В 1994 году его отец был избран народным депутатом Украины. Никакой деятельностью, кроме политической, он не занимался. У него были разногласия с премьер-министром Украины Лазаренко, и на 4 ноября 1996 года у них была назначена встреча (на следующий день после убийства - УП). Они должны были встретиться как два политика. Какого рода разногласия были между ними, ему не известно", - сказано в приговоре.

В приговоре также цитируется отец погибшей жены Щербаня: "Месяца за два до смерти при встрече она говорила, что за ними охотятся, но не назвала фамилий".

Напомним, сегодня на пресс-конференции в УНИАН, Руслан Щербань сообщил, что считает экс-премьер-министра Юлию Тимошенко причастной к убийству его отца и призывает прокуратуру провести расследование.

Р.Щербань заявил, что в 90-х годах его отец был влиятельным политиком и бизнесменом, который занимался импортом газа в Украину. В то же время, отметил он, Ю.Тимошенко возглавляла корпорацию ЕЭСУ, которая также занималась поставками газа и конкурировала с бизнес-структурами его отца, а Павел Лазаренко занимал пост премьер-министра и «непосредственно лоббировал интересы ЕЭСУ».

Р.Щербань считает, что они были конкурентами Е.Щербаня, и заявил, что «эти люди» якобы «причастны к гибели моего отца». Он считает, что следственные органы должны допросить П.Лазаренко и Ю.Тимошенко по делу об убийстве его отца.

Р.Щербань напомнил, что ранее опознал непосредственного убийцу отца, однако до сих пор никто не дал ответ, кто является фактическим заказчиком этого убийства.

При этом на вопрос о том, почему он молчал об этом на протяжении 16 лет, которые прошли с момента убийства Е.Щербаня. Р.Щербань сначала заявил, что и ранее обращался в правоохранительные органы с просьбой расследовать убийство и найти заказчика. Однако позже, отвечая на вопросы журналистов, Р.Щербань добавил, что во время премьерства Ю.Тимошенко не говорил о ее возможной причастности к убийству отца, поскольку боялся за свою жизнь и безопасность своей семьи.

Теперь, по словам Р.Щербаня, когда Генеральная прокуратура Украины занялась расследованием деятельности Ю.Тимошенко, он снова просит правоохранительные органы проверить возможную причастность П.Лазаренко и Ю.Тимошенко к смерти отца.

Р.Щербань заявил, что с подобной просьбой обратился также в Посольство США в Украине, поскольку в этой стране содержится под домашним арестом экс-премьер Украины П.Лазаренко. «По моему убеждению, это звенья одной цепи», – добавил Р.Щербань.

Р.Щербань отрицает, что его публичные обвинения в адрес Ю.Тимошенко являются политическим заказом, он получил за них от провластных сил материальное вознаграждение или обещание быть внесенным в списки кандидатов на выборах в Верховную Раду. «Вы считаете, что я могу торговать памятью своего отца?», – возмутился он.

На утверждения журналистов о безосновательности его обвинений и на просьбу предоставить известные ему факты, подтверждающие причастность Ю.Тимошенко и П.Лазаренко к убийству его отца, Р.Щербань ответил, что такие факты есть, но сейчас он не будет их обнародовать, а предоставит прокуратуре для проведения расследования.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к убийству народного депутата Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против экс-премьера П.Лазаренко.

"Это тоже старая американская история. В материалах американских уголовных дел против Лазаренко есть интересная информация. Допрошенный прокуратурой США свидетель по делу Лазаренко прямо сказал, что киллер за убийство Щербаня получил деньги со счетов Лазаренко и Тимошенко. Свидетель ссылается на разговор с заказчиком, который сказал: "Юля заплатит", имея в виду, что "заплатит за убийство", - сказал Р.Кузьмин.

Однако первый заместитель генпрокурора не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли по этому факту возбуждено новое уголовное дело против Ю.Тимошенко. "Повторюсь, эти материалы находятся в США, как и свидетели, которые давали эти показания американским прокурорам", - отметил он.

В конце 2011 года Р.Кузьмин заявил, что фирма Somali Enterprises перечислила деньги за убийство депутата Е.Щербаня. «Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм, принадлежащих Лазаренко и Тимошенко. Может быть, я не точно высказался: эти фирмы контролировались этими двумя людьми», - уточнил заместитель генпрокурора.

Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности убийства главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц, все они обвиняются в бандитизме (ст. 69 Уголовного кодекса Украины). Трое из них - Сергей Кулев, Вадим Болотских и Леонид Добробатько - получили высшее наказание – пожизненное заключение. Константин Никулин и Игорь Пушняков осуждены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - к 11,5 годам.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих лиц.