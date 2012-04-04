Турчинов считает, что сын Щербаня писал свое заявление под диктовку власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве.

“Этот грязный пиар, который сегодня власть распространяет уже и в Европе, имеет целью только одно — в канун выборов шокировать европейское сообщество этими обвинениями и отвернуть Европу от поддержки лидера оппозиции”, - сказал он.

По словам А.Турчинова, его удивляет тот цинизм, с которым власть выдвигает в адрес Ю.Тимошенко такие обвинения и пытается таким образом себя защитить.

“Меня шокирует и удивляет, что сын Евгения Щербаня под давлением или с материальной заинтересованностью, общаясь с властью, начал продавать память своего отца”, - сказал он.

По словам А.Турчинова, заявления Руслана Щербаня противоречат всем показаниям, которые он давал в 2003 году во время судебных заседаний по делу об убийстве отца.

“Именно тогда Руслан Щербань давал показания, что советник премьер-министра, которым был его отец, имел нормальные отношения с Лазаренко. Во время дачи этих показаний он ни разу не вспомнил хоть как-то Юлию Тимошенко и никаких обвинений не выдвигал. Он также говорил, что его отец не занимался бизнесом, когда был народным депутатом“, - добавил А.Турчинов.

Он убежден, что заявление Р.Щербаня о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня «было написано под диктовку представителей власти».

По словам первого заместителя лидера партии “Батьківщина”, Р.Щербань не мог быть свидетелем событий и не мог знать некоторые вещи, о которых он в настоящее время говорит, поскольку в то время был очень юным.

Кроме того, А.Турчинов назвал бессмыслицей заявление Р.Щербаня о том, что после убийства отца не давал показаний против Ю.Тимошенко, поскольку боялся преследований. А.Турчинов напомнил, что в то время действующая власть также преследовала Ю.Тимошенко.

При этом первый заместитель лидера партии “Батьківщина” заметил, что дело об убийствех Е.Шербаня должно быть расследовано, поскольку кое-кто не заинтересован в установлении истины. По мнению А.Турчинова, подтверждением этому является тот факт, что главный фигурант по делу Евгений Кушнир в мае 1998 года был убит в следственном изоляторе Донецкой области.

“Напоминаю, что это 1998 год. Президентом Украины в то время был господин Кучма, а главой Администрации Донецкой области господин Янукович”, - сказал он.

По словам А.Турчинова, Генеральная прокуратура по указанию Администрации Президента начала фальсифицировать новое дело против Ю.Тимошенко, поскольку они понимают, что Европейский суд по правам человека оправдает ее по «газовому» делу.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к убийству народного депутата Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного арушенного в США против экс-премьера П.Лазаренко.

В конце 2011 года Р.Кузьмин заявил, что оффшорная компания Somolli Enterprises Limited, которая, по его словам, принадлежала Ю.Тимошенко, перечислила киллерам деньги за убийство Е.Щербаня.

Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд принял приговор по уголовному делу, которое содержало свыше 20 эпизодов, в частности убийства главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц. Все они осуждены к различным срокам лишения свободы.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором прежнего премьер-министра признано причастным к убийству этих лиц.