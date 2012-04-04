Freedom House пустят сегодня к Тимошенко

Представители международной неправительственной организации Freedom House сегодня встретятся с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгения Бараша.

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, накануне она обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с заявлением о встрече с представителями организации Freedom House.

Представители организации – исполнительный директор Freedom House Девид Креймер, вице-президент Атлантического совета США Деймон Вилсон и научный сотрудник Роберт Нурик, которые сейчас находятся с визитом в Украине, накануне также обратились к властям с просьбой разрешить посетить Ю.Тимошенко в колонии.

В сообщении на сайте Юлии Тимошенко напоминается, что с момента перевода Ю.Тимошенко из Лукьяновского СИЗО в Качановскую исправительную колонию в Харькове в декабре 2011 года несколько европейских политиков обращались к властям Украины с ходатайством о возможности посетить экс-премьера. Однако ни разу власть не дала соответствующего разрешения.

Отказ в посещении Ю.Тимошенко получили посол Франции по правам человека Франсуа Зимере (в январе 2012 года), вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурга Габсбург Дуглас (Швеция) и член ПА ОБСЕ от Швеции Аса Линдестам (в марте 2012 года), а также содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Майлис Репс и Мариэтта де Пурбе-Лундин (в марте 2012 года).

Депутат Европейского парламента Павел Коваль (группа европейских консерваторов и реформистов) 15 марта обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с письмом, в котором настаивал на предоставлении группе депутатов Европарламента разрешения на встречу с экс-премьером в Качановской исправительной колонии.

"Ситуация, в которой находится Юлия Тимошенко, представляет большой интерес для общественного мнения во многих странах Европейского Союза. В ходе визита представители Комитета парламентского сотрудничества делегации Украина-ЕС смогут лично поговорить с бывшим премьер-министром и лично ознакомиться с условиями ее содержания. В состав этой миссии по согласию могут войти представители разных политических групп", - говорится в письме, направленном П.Ковалем генеральному прокурору Украины.

Евродепутат также отметил, что проинформировал председателя комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Эльмара Брока о своих усилиях организовать встречу с Ю.Тимошенко. "По моему мнению, - и я подчеркивал это многократно во время разговора с властью Украине - организация такого визита является общепринятой практикой, особенно когда речь идет о встрече с человеком, которого хорошо знают и с которым сотрудничали члены Европейского парламента", - отметил П.Коваль.