Тимошенко просит пустить к ней представителей Freedom House

Об этом заявила вчера на брифинге возле Качановской колонии дочь Юлии Тимошенко Евгения, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По ее словам, Ю.Тимошенко уже написала соответствующее заявление руководству колонии.

Е.Тимошенко напомнила, что сейчас с визитом в Украине находятся исполнительный директор Freedom House Дэвид Креймер, вице-президент Атлантического совета США Деймон Вилсон и научный сотрудник этой организации Роберт Нурик.

«Поэтому моя мама сегодня написала заявление, в котором она просит, чтобы разрешили посетить ее представителям Freedom House», - сказала Е.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля представители международной правозащитной организации Freedom House (США) встретились в Киевском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко.