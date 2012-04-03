Депутаты Алупки выразили недоверие мэру-регионалу

"За" такое решение проголосовали абсолютное большинство депутатов, которые принимали участие во внеочередной сессии - 28 из 29, сообщил УНИАН сотрудник секретариата горсовета.

Всего в горсовете - 30 депутатов.

Сам В.Толстоног сейчас, по неофициальным данным, находится на больничном.

Сейчас обязанности мэра Алупки исполняет секретарь горсовета Павел Постников (ПР).

Сегодня же в городе прошел митинг с требованием отставки мэра.

Ранее алупкинцы обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу и депутатам горсовета с открытым письмом, где требовали отправить В.Толстонога в отставку, в частности, возмущение горожан вызвало узаконивание самовольно выстроенной в охранной зоне Воронцовского парка гостиницы на бывших землях детского противотуберкулезного санатория «Шахтер».

В Алупке проживают 8,7 тысяч человек.

В.Толстоног был избран мэром осенью 2010 года.