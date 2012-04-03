Депутаты Алупки выразили недоверие мэру-регионалу
18:41, 03 апреля 2012Политика
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Депутаты Алупкинского городского совета выразили недоверие мэру Виктору Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратили его полномочия.
|Мэр Алупки, фото с сайта "Летняя столица"
Всего в горсовете - 30 депутатов.
Сам В.Толстоног сейчас, по неофициальным данным, находится на больничном.
Сейчас обязанности мэра Алупки исполняет секретарь горсовета Павел Постников (ПР).
Сегодня же в городе прошел митинг с требованием отставки мэра.
Ранее алупкинцы обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу и депутатам горсовета с открытым письмом, где требовали отправить В.Толстонога в отставку, в частности, возмущение горожан вызвало узаконивание самовольно выстроенной в охранной зоне Воронцовского парка гостиницы на бывших землях детского противотуберкулезного санатория «Шахтер».
В Алупке проживают 8,7 тысяч человек.
В.Толстоног был избран мэром осенью 2010 года.
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