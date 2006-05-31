Любимого пастора мэра Киева не пустили на шоу к Малахову

Утром в среду, 31 мая, при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту "Шереметьево-1" был задержан, а затем выслан из России лидер украинской харизматической церкви "Посольство Божье" Сандей Аделаджа.

Аделаджа прибыл в Россию по приглашению ведущего популярного ток-шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова, решившего посвятить выпуск 31 мая вопросам религии и сектам.

По свидетельству очевидцев, при задержании Аделаджи сотрудники пограничного контроля консультировались с кем-то по телефону. На момент прилета у него была открытая годичная виза РФ. Причины задержания и высылки пограничный контроль называть не стал.

"Российские власти боятся, что я могу принести в Россию "Оранжевую революцию", - заявил Аделаджа, вернувшись в Киев.

Как известно, прихожанином "Посольства Божьего" является мэр Киева Леонид Черновецкий.

Корреспондент