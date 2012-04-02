В Генпрокуратуре говорят, что Тимошенко вывозить нельзя

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова в эфире 5 канала.

Комментируя возможность лечения Тимошенко заграницей, она напомнила: "Действующим законодательством такая возможность не предусмотрена".

При этом она также уточнила, что заявления первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина иностранным СМИ по делам Тимошенко, он давал по собственному усмотрению.

"Нет никакого запрета. Каждый заместитель соответственно своей должности, также четко понимая на какие шаги он уполномочен, по своему усмотрению решает, как кому комментировать, и какие интервью предоставлять", - отметила она.

Украинская правда