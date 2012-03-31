Газпром убеждают, что отказ от транзита по Украине - не выгоден

Полный отказ от транзита российского газа через Украину для России вряд ли будет экономически оправданным.

Как сообщили УНИАН в Центре энергетической экспертизы, такое мнение высказал заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

По его словам, рассматривать новость о сокращении объемов транзита российского газа через территорию Украины, как какую-то глобальную тенденцию, не стоит.

Он отметил, что за первые два месяца 2012 года транзит газа по украинской ГТС сократился на 11,9%, но во многом это связано и с общей динамикой российских поставок газа за рубеж, за январь-февраль сократившихся на 8,1%.

По мнению эксперта, резкое снижение температуры в Западной Европе и на Европейской части России в феврале поставило «Газпром» перед нелегким выбором - увеличивать поставки на внутренний рынок или максимально удовлетворять заявки зарубежных контрагентов. «Газпром» решил проявить социальную ответственность, и весь прирост добычи направлял на внутренний рынок. А в марте ситуация изменилась - спрос на газ в Европе снизился, что также как и сохраняющиеся высокие цены на газ, поставляемый по долгосрочным контрактам привело к «провалу» экспорта, отметил он.

«Конечно, от этого в наибольшей степени пострадала Украина. И не только потому, что «Газпром» пытается максимально загрузить подконтрольные ему мощности, но и потому, что снижение спроса на газ в Южной Европе, на которую приходится значительная часть украинского транзита, опережает средние по ЕС темпы», - пояснил С.Кондратьев.

«В долгосрочном плане Россия, конечно, может полностью отказаться от услуг «Нафтогаза», но будет ли это экономически оправданным? Мне кажется, что нет. Капитальные затраты на строительство 2-й ветки «Северного потока» и «Южного потока» огромны и вряд ли оправданны при текущей конъюнктуре (низкие спотовые цены, стагнация потребления - УНИАН)», - считает эксперт.

По словам С.Кондратьева, «Газпром» может вынести и не такие затраты (особенно с помощью российских потребителей), но, возможно, стоит направить эти деньги на газификацию внутри страны и разработку месторождений Ямала, а с Украиной просто попытаться договориться о приемлемых условиях эксплуатации украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, 30 марта заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил о сокращении объемов транзита российского газа через территорию Украины в Европу в 2 раза.

«В прошлые сутки недопоставка с востока относительно плановых показателей составила 180 млн. куб. м, в эти сутки – 200 млн. куб. м», - сказал он.

Также 30 марта официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что «Газпром» продолжит перевод транзита с территории Украины на другие маршруты - через Беларусь и новые морские газопроводы.