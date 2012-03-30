Левочкина: ЕС не предложил компенсаторов для экономических потерь Украины

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказала в пятницу народный лепутат Украины от Партии регионов Юлия Левочкина.

«Да будет он подписан, потому что Европа очень прагматична. Это экономически выгодно Евросоюзу», - сказала она.

Ю.Левочкина отметила, что для Украины этот договор имеет в первую очередь политическое значение, подчеркнув, что экономически украинское государство в первые 3-5 лет действия документа ожидают значительные потери.

«Мы подписываем, во первых, из-за политических соображений, потому что мы должны продвигаться в реализации своего европейского выбора», - сказала депутат, назвав существование зоны свободной торговли с ЕС обязательным условием евро интеграции Украины.

Депутат сообщила, что предусмотренная договором отмена пошлин на импорт автомобилей приведет к потерям доходов госбюджета на 10%.

Кроме того, Украина, согласно документу, берет на себя обязательства внедрять европейские стандарты в сфере энергетики, что потребует от властей инвестиций "на миллиарды долларов", которых у страны нет.

Ю.Левочкина сказала, что ЕС не предложил компенсаторов для экономических потерь Украины, отметив, что документ также может привести к потере конкурентоспособности украинских производителей в ряде других отраслей.

В тоже время, по ее словами, в более долгосрочной перспективе потери одних украинских производителей должны компенсироваться - благодаря зоне свободной торговли с ЕС - ростом конкурентоспособности других.