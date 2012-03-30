Регионалка обвинила Freedom House в некомпетентности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По мнению Е.Бондаренко, в своем ежегодном докладе Freedom House сделала вывод, что украинская оппозиция нежизнеспособна. «По их пониманию, в Украине нет вообще никакой жизнеспособной оппозиции, кроме Ю.Тимошенко. То есть к достойной уважения, жизнеспособной оппозиции Freedom House вообще не относит, например, ни В.Кличко (лидер партии «УДАР»), ни А.Яценюка (лидер партии "Фронт змін"), ни Н.Королевскую (лидер партии "Украина – Вперед!"), ни А.Турчинова (первый заместитель председателя партии «Батьківщина»), ни А.Гриценко (лидер партии «Громадянська позиція»)», - заявила депутат.

Она отметила, что в заявлении “так называемой Международной правозащитной организации Freedom House” есть и другие “благоглупости”. «Например, то, что их эксперты в упор не заметили, что украинская Фемида карает преступников вне зависимости от их партийности», – заявила политик. «И это подтверждает статистическая информация, обнародованная главой МВД Виталием Захарченко, в которой речь идет о том, что cреди тех, кто привлекался к ответственности за коррупцию в 2010-2012 годах, есть представители разных политических сил и значительную часть из них составляют также члены Партии регионов», – подчеркнула Е.Бондаренко.

«Увы, по всей видимости, в отчете Freedom House места для этой статистики не нашлось», - заявила она. «Поэтому стоит задаться вопросом – кто и каким образом подавал информацию о состоянии дел в Украине, какими данными он оперировал, и кто эти эксперты? Могу предположить, что оценки, которые Freedom House получал от данных горе-экспертов – некомпетентны, поскольку явно отдают политизацией и умышленным незамечанием того, что не вкладывается в субъективную оценку, что «в Украине все плохо», - подчеркнула депутат.

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Как сообщал УНИАН, Международная правозащитная организация Freedom House заявила, что Президент Украины Виктор Янукович начал систематическую кампанию по уничтожению в Украине любой жизнеспособной оппозиции.

Об этом идет речь в докладе организации о состоянии свободы в мире за 2012 год, в частности, в Украине, которая обнародована на сайте Агентства ООН по вопросам беженцев.

“В 2011 году Янукович положил начало систематической кампании по исключению любой жизнеспособной оппозиции Партии регионов в канун парламентских выборов, назначенных на 2012 год. Важнейшее, что прокуроры выдвинули много разных обвинений против Юлии Тимошенко, самого сильного оппонента Януковича, с целью обеспечить уголовное преследование”, - сказано в докладе.

В документе напоминается, что в октябре 2011 года Ю.Тимошенко была осуждена к семи годам лишения свободы.

Freedom House также отмечает, что уличные протесты против преследования Ю.Тимошенко и других бывших правительственных чиновников подавляли правоохранители, а организаторов акции арестовывали.

В докладе также упоминается ряд лиц, которые были предварительно заключены в 2011 году. Среди них – представители бывшего правительства Ю.Тимошенко и по меньшей мере 14 лиц, которых обвиняли в разрушении памятнику Сталину в Запорожье.

В целом по итогам года Freedom House снизила на один пункт рейтинг политических прав в Украине – с трех до четырех.

***Freedom House (сокращённо FH – «дом свободы») – неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Основана в 1941 году. Известна исследованиями состояния политических и гражданских свобод (с 1978 года). Свои рейтинги формирует на основе опроса экспертов в соответствии с опубликованной методологией. Объектами исследований Freedom House являются мониторинг «демократических изменений» в мире, «поддержка демократии» и «защита демократии и прав человека» в мире.

С 1978 года FH выпускает ежегодные доклады «Свобода в мире», в которых анализируется состояние дел с политическими правами и гражданскими свободами в различных государствах и присваиваются соответствующие рейтинги, по которым страны делятся на «свободные», «частично свободные», «несвободные». Доклады готовят штатные аналитики FH в Нью-Йорке при поддержке научных советников (специалистов в области политологии и прав человека из университетов, неправительственных аналитических центров). При подготовке докладов используются сообщения местных и международных СМИ, данные правозащитных групп и личные наблюдения экспертов.