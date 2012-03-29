Freedom House: Янукович начал кампанию по уничтожению оппозиции

Об этом идет речь в докладе организации о состоянии свободы в мире за 2012 год, посвященной Украине, которая обнародована на сайте Агентства ООН по вопросам беженцев.

“В 2011 году Янукович положил начало систематической кампании по исключению любой жизнеспособной оппозиции Партии регионов в канун парламентских выборов, назначенных на 2012 год. Важнейшее, что прокуроры выдвинули много разных обвинений против Юлии Тимошенко, самого сильного оппонента Януковича, с целью обеспечить уголовное преследование”, - сказано в докладе.

В документе напоминается, что в октябре 2011 года Ю.Тимошенко была осуждена к семи годам лишения свободы.

Freedom House также отмечает, что уличные протесты против преследования Ю.Тимошенко и других бывших правительственных чиновников подавляли правоохранители, а организаторов акции арестовывали.

В докладе также упоминается ряд лиц, которые были предварительно заключены в 2011 году. Среди них – представители бывшего правительства Ю.Тимошенко и по меньшей мере 14 лиц, которых обвиняли в разрушении памятнику Сталину в Запорожье.

Как сообщал УНИАН, в целом по итогам года Freedom House снизила на один пункт рейтинг политических прав в Украине – с трех до четырех.