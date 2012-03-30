Турчинов спросил однопартийцев, готовы ли они потерять должности
Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» заявляет о необходимости перехода к созданию единых штабов объединенной оппозиции.
|Александр Турчинов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на ХІ съезде партии «Батькивщина».
Как сказал А.Турчинов, «пора заканчивать все согласования и консультации и переходить к созданию единых штабов объединенной оппозиции как в центре, так и на местах».
Он обратился к однопартийцам: «Готовы ли мы с вами к реальному самопожертвованию (уступить место в списке, потерять должность)?».
В ответ сначала лишь несколько голосов из зала воскликнули «Да!». Тогда А.Тручинов опять обратился с этим вопросом, и ему ответили аплодисментами и массовыми возгласами «Готовы!».
А.Турчинов подчеркнул необходимость единого списка кандидатов. «От каждого из нас, друзья, от вашей мудрости, толерантности, самопожертвования, способности показать пример зависит успех этого дела», - сказал он.
Как подчеркнул А.Турчинов, оппозиция в парламенте должна противостоять внесению изменений в закон о выборах народных депутатов. По его словам, также оппозиция должна объединиться для того, чтобы не дать сфальсифицировать выборы.