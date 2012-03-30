Турчинов спросил однопартийцев, готовы ли они потерять должности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на ХІ съезде партии «Батькивщина».

Как сказал А.Турчинов, «пора заканчивать все согласования и консультации и переходить к созданию единых штабов объединенной оппозиции как в центре, так и на местах».

Он обратился к однопартийцам: «Готовы ли мы с вами к реальному самопожертвованию (уступить место в списке, потерять должность)?».

В ответ сначала лишь несколько голосов из зала воскликнули «Да!». Тогда А.Тручинов опять обратился с этим вопросом, и ему ответили аплодисментами и массовыми возгласами «Готовы!».

А.Турчинов подчеркнул необходимость единого списка кандидатов. «От каждого из нас, друзья, от вашей мудрости, толерантности, самопожертвования, способности показать пример зависит успех этого дела», - сказал он.

Как подчеркнул А.Турчинов, оппозиция в парламенте должна противостоять внесению изменений в закон о выборах народных депутатов. По его словам, также оппозиция должна объединиться для того, чтобы не дать сфальсифицировать выборы.