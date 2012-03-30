Тимошенко умоляет оппозицию закрыть на замок все дрязги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в ее обращении к ХІ съезду партии «Батькивщина», которое обнародовал на съезде первый заместитель председателя партии Александр Турчинов.

"Сегодня я прошу и умоляю вас только об одном: объединяйтесь, забудьте обо всех разночтениях, об амбициях, об узких партийных интересах, об идеологических разногласиях. Закройте их на замок, подарите оппонентам, потеряйте, спрячьте, выбросьте и забудьте, где они лежат. Это меньше всего нам сегодня нужно. Это товары с просроченным сроком давности. Они не нужны", - говорится в обращении.

Ю.Тимошенко считает символическим, что съезд проходит в историческом Доме учителя, в котором в свое время происходило заседание первого в Украине правительства – Центральной рады. "Центральная рада успела принять четвертый Универсал о независимости Украины, но просуществовало это независимое государство всего несколько дней. Почему так произошло? Разве мало было патриотизма, может, не хватило им человеческой мудрости и воли и независимости? Нет. У них было все, за исключением единства. А без этого строительного материала такая вещь как независимость и соборная Украина не строятся", - считает она.

"Единственное, чего боится власть – это единство оппозиционных сил. Именно поэтому они так много внимания уделяют нашим разрозненным действиям: тот не так пошел, тот не так сказал, тот не так кашлянул... Будьте осторожны. Введите архижестокий мораторий на взаимную критику, не давайте власти оснований обвинять нас в раздоре, потому что эта утрата надежд отразится на общественных настроениях в Украине. Наше единство для власти – страшнее любых санкций мира, любой блокировки оффшорных счетов или лишения виз. Это их страшный сон, и вы можете сделать его реальностью", - заявила Ю.Тимошенко.