Грищенко: Впервые мне приписывают слова, которые я не говорил

Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Твиттер.

«Я удивлен словами госпожа Пурбе-Лундин. За многие годы в дипломатии я обсуждал разные самые сложные темы со многими людьми, но впервые мне приписывают слова, которые я не говорил», - написал министр.

К.Грищенко отметил, что именно под его руководством МИД в 2011 году разработало План действий Совета Европы для Украины, который должен способствовать выполнению обязательств Украины перед организацией. Министр добавил, что этот План действий утвержден самим Советом Европы.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта М.Пурбе-Лундин заявила на пресс-конференции в Киеве, что представители Мониторингового комитета ПАСЕ были шокированы разговором с министром иностранных дел К.Грищенко, во время которого он заявил, что Украина может не выполнять рекомендации ПАСЕ.

«Я скажу вам честно, что я лично была шокирована словами министра иностранных дел и тем, как он это говорил. И, конечно, это действительно было неожиданностью… Я должна сказать, что наш визит не имел хеппи энда в виде встречи с министром иностранных дел, которая, наоборот, в известной мере затмила весь наш визит. Но этот вопрос должны решить между собой украинские органы власти», - сказала М.Пурбе-Лундин.

Она отметила, что делегация ПАСЕ встречалась с представителями разных властных организаций, которые говорили противоположное. «Он (К.Грищенко) передал нам свое мнение о том, что, по существу, Украина может делать все, что ей заблагорассудится, и даже не выполнять ни резолюции, ни все рекомендации комитета», - подчеркнула М.Пурбе-Лундин.