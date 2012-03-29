Иващенко возмущен: его родных не допрашивали, а протоколы есть

Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН адвокатами.

«В ходе судебных заседаний с 16 по 26 марта Печерским судом было изучено 48 томов уголовного дела. По результатам этой работы есть все основания утверждать: с первого и до последнего дня досудебного следствия, следователями Главного управления военных прокуратур Генеральной прокуратуры – в отношении меня грубо и цинично нарушались нормы уголовно-процессуального Закона с целью фальсификации материалов», - говорит в своем заявлении В.Иващенко.

Анализируя ход событий, он отмечает, что, начиная с момента возбуждения уголовного дела, во всех процессуальных документах содержатся безапелляционные утверждения следователей, что «Иващенко совершил «преступление», а не подозревается в совершении преступления». «То есть, с момента возбуждения уголовного дела, следователи уже считали меня преступником, и все их дальнейшие "усилия" были сосредоточены только на том, чтобы любыми способами и средствами, в том числе противозаконными, попытаться это доказать. Иными словами это выглядит следующим образом – сначала против Валерия Иващенко (без всяких для этого оснований) следователи возбудили уголовное дело, а потом начали «активно искать» доказательства, якобы, совершенного им противоправного деяния», - отмечает В.Иващенко. При этом он подчеркивает, что в результате таких «поисков» следователями совершались фальсификации и подтасовки материалов дела, с целью компенсации отсутствия в деле, предусмотренных законом признаков состава преступления - причинно-следственной связи между деяниями и наступившими последствиями якобы совершенного преступления, направленности умысла и.т.д.

Таким образом, считает В.Иващенко, следствием изначально было определено, что незаконным, преступным путем было отчуждено имущество Государственного предприятия "Феодосийский судомеханический завод". «Однако, поскольку к этим действиям я, как бывший и.о. министра обороны, никакого отношения не имел, была "изобретена" экзотическая, циничная и противозаконная формула обвинения: "отчуждение имущества завода произошло не вследствие проведенных товарной биржей торгов по продаже этого имущества, а вследствие согласования мною проекта плана санации завода" », - говорится в документе.

Кроме того, автор письма обращает внимание на то, что после приостановления следственных действий по делу на период рассмотрения жалобы адвокатов на постановление о возбуждении уголовного дела следствие продолжалось.

Грубейшим нарушением закона, отмечает в комментарии В.Иващенко, является и тот факт, что следственные действия продолжались после официального завершения досудебного следствия, что является очевидным фактом фальсификации материалов дела.

К разряду подлога документов в деле он относит и наличие протоколов допроса его родных и близких, хотя никаких показаний они следователю не давали.

«На фальсификацию материалов дела и противозаконные действия следователей я и мои адвокаты, члены моей семьи неоднократно обращали внимание в многочисленных жалобах на имя Генерального прокурора. Но, ни одна из них к нему не попала, а была рассмотрена прокурором по надзору Главного управления военных прокуратур. То есть, органом, на действия работников которого и подавались жалобы», - подчеркнул В.Иващенко. При этом он все же выражает надежду на то, что «суд обязательно обратит внимание на допущенные следствием грубейшие нарушения на стадии досудебного следствия, оценит надлежащим образом доводы защиты и вынесет законное и справедливое решение».

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.