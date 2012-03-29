Банкиры ожидают, что под Евро активизируются аферисты

Как пишет газета "Сегодня" в номере от 29 марта, в Украине увеличилось число афер с платежными картами, только за прошлый год мошенники сняли с чужих счетов десятки миллионов гривен.

«Недавно в Западной Украине была задержана группировка иностранцев, которая приезжала опробовать наши банкоматы», — сообщил изданию сотрудник одного из крупнейших банков.

В МВД сообщили, что обсуждают с банкирами, как будут противостоять аферистам во время футбольного чемпионата.

По словам главы Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александра Карпова, аферисты широко используют метод перехвата реквизитов тех пользователей, которые расплачиваются за покупки в интернете, подключенным через wi-fi.

«Снизить количество мошенничеств нельзя, но можно держать их под контролем. Известно, что в 86% случаях использования поддельных карт в украинской банкоматной системе — это карты банков-нерезидентов. Это преступление, но в официальную статистику эти данные не попали (по официальной статистике НБУ, аферисты в прошлом году сняли чуть больше 9 млн. грн., от незаконных действий пострадал 51 банк), — отметил А.Карпов. — То есть аферисты где-то взяли реквизиты и пошли изымать деньги из банкоматов».

По его словам, данные о реквизитах платежной карты могут запрашивать и по электронной почте, и через фальшивые СМС от банков. Затем эти данные, как отметил А.Карпов, используются в интернет-мошенничествах, где физическое присутствие карты не обязательно.