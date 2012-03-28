Грымчак: Власть толкает Авакова на получение политического убежища

Власть толкает экс-председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена Авакова на получение политического убежища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции народный депутат от НУ-НС Юрий Грымчак.

Комментируя задержание А.Авакова в Италии, народный депутат сказал: «Я думаю, что на сегодняшний день нынешняя власть толкает его в том числе на получение политического убежища».

При этом Ю.Грымчак отметил, что «Арсен Аваков пребывал в Италии в командировке, то есть, он не выезжал из страны с целью получения политического убежища и не собирался не возвращаться».

Депутат напомнил, как это происходило в свое время с экс-министром экономики Украины, получившим политическое убежище в Чехии, Богданом Данилишиным, и провел соответствующие параллели.

«Как было с Данилишиным? Напомню, как его задерживали - его пригласили в посольство для дачи показаний, он пришел, дал показания, а на выходе был задержан чешской полицией, которую вызвали те люди, которые хотели с ним побеседовать, - сказал Ю.Грымчак. - Он там несколько месяцев отбыл в изоляторе, после чего был объявлен как политический беженец».

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, которые повлекли тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января А.Аваков объявлен в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова к нему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.Авакова в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за рубежом в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

27 марта в МВД подтвердили факт задержания в Италии экс-губернатора Харьковской области.

Генеральная прокуратура Украины готовит документы для экстрадиции А.Авакова в Украину.

По словам народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Сергея Пашинского, предварительное рассмотрение дела об экстрадиции А.Авакова начнется в итальянском суде завтра во второй половине дня.