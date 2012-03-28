Попов выносит на обсуждение Генеральный план развития Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов поздравил участников учредительных собраний Гражданского форума Киева, которые состоялись сегодня в столице.

«Любая инициатива общественности, направленная то ли на развитие столицы, или же на благосостояние киевлян, будет всегда иметь полную поддержку и киевской городской власти, и мою личную. Разрабатывать перспективные планы развития города мы будем только в диалоге с обществом, совместно с обществом и под контролем общества. Учет мнения киевлян при подготовке всех важных решений должен стать неписаным, но и нерушимым законом для городской власти. Мы уже имеем результат такого сотрудничества: после широкого общественного обсуждения город принял Стратегию развития Киева до 2025 года, которая уже сегодня продемонстрировала свою целесообразность и эффективность. В настоящее время на усмотрение общества мы выносим еще один не менее важный документ – проект Генерального плана развития города. Я убежден, его окончательный вариант сформируют непосредственно сами киевляне», – цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.

Гражданский форум Киева – это неформальный представительский орган, созываемый по результатам круглого стола «Европейские стандарты для европейской столицы», который состоялся 20 марта этого года. Его цель – формулировка точки зрения киевского общества относительно разных аспектов развития столицы. Также планируется, что Гражданский форум возьмет на себя ответственность за разработку проектов развития Киева в средне- и долгосрочной перспективе. Инициатива проведения круглого стола, а в дальнейшем и Учредительных собраний Форума принадлежит первому президенту Украины Леониду Кравчуку.

В Учредительных собраниях Форума приняли участие известные и уважаемые киевляне, которые уже стали авторитетами в разных сферах жизни города. К Форуму также приобщились десятки общественных организаций – профессиональных, научных, творческих, молодежных, женских и тому подобное. В ближайшее время работа форума сосредоточится в рабочих группах, которые наработают предложения по разным направлениям жизнедеятельности города.

Так, созданы 8 рабочих группы, которые возглавили:

«Интеллектуальный Киев» - Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, академик, председатель совета ректоров ВУЗов Украины, Герой Украины;

«Социальный Киев» - Надежда Вернигора, председатель Пенсионного фонда Киева в течение 20-ти лет;

«Здоровый Киев» - Петр Фомин, главный хирург Минздрава Украины, академик;

«Культурный Киев» - Олег Скрипка;

«Демократический Киев» - Виктор Чамара, Секретарь Национального союза журналистов Украины;

«Деловой Киев» - Владимир Петренко, генеральный директор ОАО «Киевметрострой», Герой Украины;

«Молодой Киев» - Руслана Лыжичко, певица, победительница музыкального конкурса «Евровидение», общественный деятель, народный депутат Украины;

«Спортивный Киев» - Сергей Бубка, президент Национального Олимпийского Комитета Украины, Чемпион Европы и мира, многократный мировой рекордсмен, олимпийский чемпион, Герой Украины.

Первые собрания состоятся в мае, до той поры запланировано наработать пакет предложений, который будет передан на рассмотрение киевской власти.