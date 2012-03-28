Попов выносит на обсуждение Генеральный план развития Киева
Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов поздравил участников учредительных собраний Гражданского форума Киева
Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов поздравил участников учредительных собраний Гражданского форума Киева, которые состоялись сегодня в столице.
«Любая инициатива общественности, направленная то ли на развитие столицы, или же на благосостояние киевлян, будет всегда иметь полную поддержку и киевской городской власти, и мою личную. Разрабатывать перспективные планы развития города мы будем только в диалоге с обществом, совместно с обществом и под контролем общества. Учет мнения киевлян при подготовке всех важных решений должен стать неписаным, но и нерушимым законом для городской власти. Мы уже имеем результат такого сотрудничества: после широкого общественного обсуждения город принял Стратегию развития Киева до 2025 года, которая уже сегодня продемонстрировала свою целесообразность и эффективность. В настоящее время на усмотрение общества мы выносим еще один не менее важный документ – проект Генерального плана развития города. Я убежден, его окончательный вариант сформируют непосредственно сами киевляне», – цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.
Гражданский форум Киева – это неформальный представительский орган, созываемый по результатам круглого стола «Европейские стандарты для европейской столицы», который состоялся 20 марта этого года. Его цель – формулировка точки зрения киевского общества относительно разных аспектов развития столицы. Также планируется, что Гражданский форум возьмет на себя ответственность за разработку проектов развития Киева в средне- и долгосрочной перспективе. Инициатива проведения круглого стола, а в дальнейшем и Учредительных собраний Форума принадлежит первому президенту Украины Леониду Кравчуку.
В Учредительных собраниях Форума приняли участие известные и уважаемые киевляне, которые уже стали авторитетами в разных сферах жизни города. К Форуму также приобщились десятки общественных организаций – профессиональных, научных, творческих, молодежных, женских и тому подобное. В ближайшее время работа форума сосредоточится в рабочих группах, которые наработают предложения по разным направлениям жизнедеятельности города.
Так, созданы 8 рабочих группы, которые возглавили:
«Интеллектуальный Киев» - Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, академик, председатель совета ректоров ВУЗов Украины, Герой Украины;
«Социальный Киев» - Надежда Вернигора, председатель Пенсионного фонда Киева в течение 20-ти лет;
«Здоровый Киев» - Петр Фомин, главный хирург Минздрава Украины, академик;
«Культурный Киев» - Олег Скрипка;
«Демократический Киев» - Виктор Чамара, Секретарь Национального союза журналистов Украины;
«Деловой Киев» - Владимир Петренко, генеральный директор ОАО «Киевметрострой», Герой Украины;
«Молодой Киев» - Руслана Лыжичко, певица, победительница музыкального конкурса «Евровидение», общественный деятель, народный депутат Украины;
«Спортивный Киев» - Сергей Бубка, президент Национального Олимпийского Комитета Украины, Чемпион Европы и мира, многократный мировой рекордсмен, олимпийский чемпион, Герой Украины.
Первые собрания состоятся в мае, до той поры запланировано наработать пакет предложений, который будет передан на рассмотрение киевской власти.