Порошенко уже передал Януковичу список кандидатов в свои замы

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко подал на рассмотрение Президенту Украины Виктору Януковичу предложения по кадровому составу министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом заседания Кабинета министров.

«Я подал предложения Президенту и премьеру, и думаю, что они будут приняты в течение этой недели. Я думаю, что это профессионалы, и журналистам они понравятся», - сказал П.Порошенко.

По его словам, ключевым критерием отбора кадрового состава министерства будет профессионализм, прозрачность и открытость.

«Убежден, что мы в общении со средствами массовой информации создадим максимально комфортные условия», - подчеркнул П.Порошенко.

Он сообщил, что первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим Копылов и все заместители в соответствии с законодательством написали заявления об освобождении в связи с отставкой предыдущего руководителя министерства.

«Он (В.Копылов) перейдет на другую работу», - сказал П.Порошенко, отметив при этом, что В.Копылов после отставки будет работать не в Министерстве экономического развития и торговли.

Говоря о возможности своего баллотирования в Верховную Раду Украины, П.Порошенко отметил: «Я убежден в том, что в значительной степени это будет зависеть от успехов. Мы абсолютно не оставляем себе времени на раскачку. Моя принципиальная позиция, что любому политику, в том числе и правительственному чиновнику, для того чтобы убедиться, что его деятельность находит поддержку в обществе, желательно идти через избирательную гонку».