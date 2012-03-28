Томенко: объединенная оппозиция может поддержать Кличко как мэра Киева

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко убежден, что оппозиция обязана иметь единого кандидата на должность Киевского городского председателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

Комментируя ситуацию с возможными выборами столичного председателя, Н.Томенко отметил, что работа оппозиции в этом направлении должна быть предварительно определенной и согласованной.

Н.Томенко также отметил, что «оппозиция может изменить ситуацию в Киеве и отстранить от власти объединенную команду Попова-Черновецкого, лишь договорившись о совместной стратегии действий на выборах в городе Киеве, которая бы предусматривала общую программу деятельности, принципы формирования большинства в Киевсовете и единого кандидата на должность городского председателя». Участниками таких договоренностей, по его убеждениям, должны быть «Батьківщина», «Фронт Змін», УДАР и другие политические силы, действующие как оппозиционные к нынешней киевской власти.

Н.Томенко также подтвердил, что в случае готовности Виталия Кличко принимать участие в выборах столичного председателя, оппозиция готова поддержать его как единого кандидата.