Содокладчики ПАСЕ попросили объяснить, что происходит в Украине
00:56, 28 марта 2012Политика
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Карпачева презентовала высоким гостям «Ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
Актуальные проблемы соблюдения прав и свобод человека в Украине и выполнения нашим государством резолюций ПАСЕ и решений Европейского суда по правам человека находились в центре внимания сегодняшней встречи Омбудсмана Украины Нины Карпачевой с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Мариеттой де Пурбе-Лундин и Майлисом Репсом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Обмудсмана, встреча состоялась по просьбе содокладчиков ПАСЕ.
В завершение встречи Н.Карпачева презентовала высоким гостям «Ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», который недавно был представлен в парламенте.
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