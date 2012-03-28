Содокладчики ПАСЕ попросили объяснить, что происходит в Украине

Актуальные проблемы соблюдения прав и свобод человека в Украине и выполнения нашим государством резолюций ПАСЕ и решений Европейского суда по правам человека находились в центре внимания сегодняшней встречи Омбудсмана Украины Нины Карпачевой с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Мариеттой де Пурбе-Лундин и Майлисом Репсом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Обмудсмана, встреча состоялась по просьбе содокладчиков ПАСЕ.

В завершение встречи Н.Карпачева презентовала высоким гостям «Ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека», который недавно был представлен в парламенте.