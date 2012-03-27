Могилеву некогда и в ВР баллотироваться - очень много дел в Крыму
21:41, 27 марта 2012Политика
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«Мне некогда заниматься выборной кампанией. Я занимаюсь тем делом, которое мне поручили», - заявил руководитель автономии на брифинге после заседания Совета министров Крыма
Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев не намерен баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины ни по мажоритарной системе, ни по списку Партии регионов.
Об этом он сказал журналистам в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
«У меня очень много дел в Крыму. Мне некогда заниматься выборной кампанией. Я занимаюсь тем делом, которое мне поручили», - заявил руководитель автономии на брифинге после заседания Совета министров Крыма.
А.МОГИЛЕВ работает премьером автономии с ноября 2011 года.
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