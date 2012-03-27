Могилеву некогда и в ВР баллотироваться - очень много дел в Крыму

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев не намерен баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины ни по мажоритарной системе, ни по списку Партии регионов.

Об этом он сказал журналистам в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«У меня очень много дел в Крыму. Мне некогда заниматься выборной кампанией. Я занимаюсь тем делом, которое мне поручили», - заявил руководитель автономии на брифинге после заседания Совета министров Крыма.

А.МОГИЛЕВ работает премьером автономии с ноября 2011 года.