Костенко припомнил Тимошенко мясо и сахар

С желанием лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО быть кандидатом в президенты 2009 года связывает отказ БЮТ идти на досрочные парламентские выборы в едином пропрезидентском блоке лидер Украинской народной партии, представитель блока “Наша Украина - Народная самооборона” Юрий КОСТЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом он заявил во время встречи с избирателями Сумской области, отвечая на вопрос, почему на этих выборах не создан единый "помаранчевый" блок.

Ю.КОСТЕНКО подчеркнул, что, “по оценкам экспертов, единый пропрезидентский блок набрал бы как минимум на 3-5% больше голосов избирателей”. Однако, "ради реализации собственных карьерных планов ТИМОШЕНКО сегодня фактически готова поставить под угрозу демократический путь развития Украины”, - отметил он.

“К сожалению, у НУ-НС и БЮТ пока нет единой команды, которая способна реализовать программу Президента Виктора ЮЩЕНКО “10 шагов навстречу людям”, - констатировал он.

При этом лидер УНП напомнил, что, "вопреки заявлениям ТИМОШЕНКО о поддержке Президента, лидер БЮТ на должности премьера увеличила налоги на малого предпринимателя, ввезла в Украину дешевое импортное мясо и тростниковый сахар, что положило на лопатки украинского производителя и тому подобное".