Ивченко выпустил во взрослую жизнь младшую дочку (фоторепортаж)

В лицее международных отношений, как в университете, есть свои кафедры. Кафедра иностранных языков, точных наук, естественных наук, словесности, физического воспитания, общественных наук, эстетики, медицины и психологии. А еще начальная школа.

Официально лицей – государственный, поэтому платы за учебу нет (хотя богатые родители могут "по желанию" помочь учебному заведению). А вот поступить туда, судя по количеству условий, может не каждый: суровый конкурс, экзамены.

О самой выпускнице известно немногое. Говорят, она любит ходить по ночным клубам, а в лицей ее привозили на авто, которое якобы тоже обслуживалось "Нефтегазом".

У Ивченко есть еще и старшая дочь Ирина, она учится на втором курсе юридического факультета Национального Университета имени Шевченко и якобы встречается с сыном одного из руководителей "Нефтегаза".

ТаблоІD