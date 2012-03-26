Адвокат Тимошенко обвиняет главу СБУ в давлении на суд

Заявление председателя Службы безопасности Украины Игоря Калинина о доказанности вины бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по делу о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) является давлением на суд и защиту экс-премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Понятно, что заявления о том, что следствие закончено и есть достаточно доказательств вины экс-премьера для передачи в суд уголовного дела, касающегося деятельности корпорации ЕЭСУ, я считаю, как минимум, такие заявления преждевременными. Потому что оценка доказательств, собранных по делу, а тем более установление вины лица - это прерогатива суда», - сказал А.Плахотнюк.

«Как минимум, это может расцениваться как давление на суд, на защиту и на саму Ю.Тимошенко», - подчеркнул А.Плахотнюк.

Он напомнил, что 28 марта заканчивается срок ознакомления защиты и самой Ю.Тимошенко с материалами уголовного дела о деятельности ЕЭСУ. При этом адвокат отметил, что защита не имела возможности ознакомиться со всеми материалами этого уголовного дела, поскольку с начала февраля была ограничена в ознакомлении. Ю.Тимошенко в связи с состоянием здоровья также не имела возможности ознакомиться с уголовным делом, сказал А.Плахотнюк. При этом он подчеркнул, что когда принималось решение о сроках ознакомления с этим делом, еще не было медицинского заключения о состоянии здоровья Ю.Тимошенко.

А.Плахотнюк также сообщил, что по информации другого защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко, решение о его допуске к ознакомлению с материалами уголовного дела принято, но официально эту информацию он еще не получал.

В то же время А.Плахотнюк подчеркнул, что за три дня, которые остались до конца ознакомления с делом, он не может полностью ознакомиться с материалами, насчитывающими 70 томов.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова обязал экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и ее адвокатов С.Власенко и Андрея Кожемякина ознакомиться с материалами уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 28 марта 2012 года.

Если обвиняемая и ее адвокаты до 28 марта не ознакомятся с материалами дела, они, согласно законодательству, будут считаться ознакомившимися с ними.

Согласно решению суда им всем будет вручена копия материалов.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн., расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».